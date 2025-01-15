【フランス・カップ】スタッド・ランス 1−1（PK3ー1） モナコ（日本時間1月15日／スタッド・オーギュスト＝ドローヌ）【映像】中村敬斗が神クロス→味方が決定機逸スタッド・ランスに所属するMF中村敬斗が、個人技から決定的なチャンスを演出した。試合途中にCFから左ウイングにポジションを移していた日本代表MFは、縦突破から相手のタイミングを外す技ありのピンポイントクロスを供給。この決定機演出にファンからは称賛の声