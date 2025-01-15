【モデルプレス＝2025/01/15】お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが1月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。晴れ着姿を披露した。【写真】3時のヒロイン・かなで「すっきりしてる」と話題の晴れ着ショット◆かなで、晴れ着ショット披露この日、成人の日だったのを受けかなでは「『痩せたら可愛い』って言ったの誰ですか？」とコメントを添えて、晴れ着姿の写真を投稿。当時のかなでは今よりもすっきりした印象で、フレッシュな表