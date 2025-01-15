【モデルプレス＝2025/01/15】中居正広の騒動を巡り、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツと関連会社が、1月14日付けでフジ・メディア・ホールディングスの取締役会に書簡を送付したことが明らかになった。公式サイトを通じて発表した。【写真】中居正広MCの人気番組、年末に6年ぶり復活していた◆米投資ファンド、フジに第三者委設置を要求中居を巡っては、2024年12月に「週刊文春」（文藝春秋）などの週刊誌が女性関係ト