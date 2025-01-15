きょう午前、群馬県安中市の養豚場で火事がありました。豚舎には数百頭の豚がいる可能性があるということです。記者「安中市鷺宮の上空です。養豚場から煙が出ています。消火活動が続いています」消防によりますと、午前9時前、安中市鷺宮の養豚場から火が出ました。ポンプ車やはしご車などあわせて9台が出動し、火はおよそ2時間後の午前11時ごろにほぼ消し止められたということです。警察によりますと、これまでのところけが人や