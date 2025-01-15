JR東海が運行する東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」をテーマにした車両のデザイン（（C）Disney）JR東海とオリエンタルランドは15日、東海道新幹線で、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）の新エリア「ファンタジースプリングス」をテーマに映画「アナと雪の女王」などのキャラクターを描いた車両を運行すると発表した。2月21日から9月中旬ごろまでの期間限定。昨年10月に60周年を迎えた東海道新幹線