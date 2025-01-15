「夫と離婚したい」と思っても、様々な不安があるものですよね。しかし、いざ離婚してみると「離婚して本当に大正解だった！」という声も少なくありません。今回は、モラハラ夫と離婚し、人生が好転したエピソードを1つご紹介します。モラハラ夫と離婚し起業して成功「モラハラ夫との結婚生活が続く中で、自分の価値を見失いそうになったこともありました。でも、『誰のおかげで生活できてんだよ』と言われたことをきっかけに離婚