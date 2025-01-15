岐阜県警本部岐阜県美濃市の市立中有知小の花壇に、シカとみられる動物の頭部が埋められていたことが15日、市教育委員会や関署への取材で分かった。校務員が9日、花壇に荒らされた跡があることを不審に思い、掘ったところ見つかった。署は、何者かが埋めた可能性があるとみて調べている。市教委によると、花壇は校門近くにあり、頭部は長さ約40〜50センチで、角はなかった。腐敗した様子は見られないという。校務員が8日に花