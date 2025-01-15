【モデルプレス＝2025/01/15】2026年冬に映画公開から25周年を迎える映画「ハリー・ポッター」シリーズと、2024年に連載30周年を迎えた「名探偵コナン」がコラボレーションしたスペシャルビジュアルが公開された。【写真】舞台ハリポタ、ロン役が12kg減量◆「ハリー・ポッター」×「名探偵コナン」初コラボこの度、世界中で愛され、来冬には『ハリー・ポッターと賢者の石』公開から25周年を迎える「ハリー・ポッター」シリーズと国