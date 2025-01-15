自民党の高市早苗衆院議員らに「安倍晋三の次はお前だ」などと殺害を予告する文書を送ったとして、警視庁は北海道の高校教師の男を再逮捕しました。脅迫の疑いで再逮捕されたのは、北海道の道立高校教員・池村啓容疑者（65）です。池村容疑者は自民党の▼高市早苗議員、▼杉田水脈元議員、▼山谷えり子議員に対し、殺害を予告する文書を送り、脅迫した疑いがもたれています。文書には旧統一教会と議員らの関係性を批判する内容のほ