国民民主党の玉木衆院議員は、いわゆる年収「103万円の壁」などの見直しについて、去年12月に与党側と合意した内容が守られれば「来年度予算案に賛成する」と明言しました。自民・公明と国民民主3党は去年12月、いわゆる年収「103万円の壁」の見直しについて、国民民主が求める178万円を目指して今年から引き上げることで合意し、ガソリン税の暫定税率を廃止することでも一致していました。国民民主党の玉木氏は15日、出演したラジ