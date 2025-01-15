14日夜、沼津市戸田の山林で火事があり、一時、付近の住民、およそ10世帯が避難しました。けが人はいませんでした。警察と消防によりまますと14日午後6時40分ごろ、沼津市戸田で「オレンジ色の光が見える、火災かもしれない」と通行人から消防に通報がありました。火事があったのは市街地の北側にある山林で、消防車9台が出動しましたがおよそ1万3千平方メールを焼き通報からおよそ4時間後に消し止められました。警察は近隣