15日の県内は、強い寒気などの影響で昼過ぎから夜遅くにかけて大雪となる所がある見込みです。山形地方気象台は、場合によって警報級の大雪となる可能性もあるとして注意・警戒を呼びかけています。15日の県内は雪となっている所があり、市内では雪が降り続き、視界が悪くなっています。午前10時までに観測された24時間降雪量は、大蔵村の肘折で全国で2番目に多い39センチ、西川町大井沢で全国4番目に多い30センチなどとなっていま