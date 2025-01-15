鶴岡市の加茂港で水揚げされるベニズワイガニの美味しさを広く知ってもらおうと地元の直売所などがブランド化に取り組み名称が決定しました。ベニズワイガニはズワイガニと比べて表面が赤く色づいているのが特徴です。鶴岡市加茂でカニ直売所を運営する「協和丸」は、県内で唯一海底に設置したカゴでベニズワイガニを獲る「篭漁」を営んでいます。加茂港で水揚げしたベニズワイガニは浜ゆでし、全国に発送されるほか地元の湯野浜温