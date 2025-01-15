ドル円は小動き、米ＣＰＩの発表を控えて＝東京為替前場概況 東京午前のドル円は小動き。ドル円は、日本時間今夜１０時３０分に発表される１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を控えて動意は限定的となり、１５８円ちょうど前後で小動きとなった。日経平均が一時下げに転じた場面ではリスク回避の円買いで１５７．８３付近まで弱含んだが、下値は限定的。 クロス円はおおむね弱含み。ユーロ円は１６２．５