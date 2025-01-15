１５日前引けの日経平均株価は前日比１５４円３１銭高の３万８６２８円６１銭。前場のプライム市場の売買高概算は７億９１５１万株、売買代金概算は１兆８６５３億円。値上がり銘柄数は１００３、値下がり銘柄数は５６９、変わらずは６９銘柄だった。 日経平均株価は朝高後に伸び悩む展開。米１２月卸売物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を下回りインフレへの警戒感が後退したことが好感され、前日のＮＹダウは２２１ドル高と