静岡市の国道1号で運用されていたいわゆる「動くセンターライン」が15日から廃止されました。現場では実施されている車線規制の影響で一時、渋滞が発生しました。県警や国交省によりますと静岡市の国道1号「駿河大橋」で運用されていた時間帯で車道の中央線の位置が変わる「中央線変移システム」いわゆる「動くセンターライン」は15日午前0時、システムの撤去工事をもって廃止されました。システムの廃止に伴い2月28日