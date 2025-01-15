15日の東京株式市場、日経平均株価は値上がりしています。午前の終値は、14日より154円高い3万8628円でした。14日までの4営業日で1600円余り下落した反動から一時300円以上、値上がりしましたが、その後、利益を確定させる売り注文が出ました。外国為替市場の円相場は1ドル＝158円近辺で推移しています。