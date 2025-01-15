中国を訪問している自民・公明両党の幹事長らが李強首相と会談しています。最新情報を北京からフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。会談は約30分前から始まりました。習近平国家主席に次ぐNo.2との会談も実現したことに、同行筋は「これだけ幹部が出てきたのは初めて」と語っていて、異例の好待遇といえます。中国・李強首相：現在、中日関係は改善・発展の肝心な時期にあります。日本からの訪問団を厚遇する背景と