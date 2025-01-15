長野・白馬で10シーズンぶり1月に積雪1m超きょう15日（水）は日本海側で雨や雪となり、長野県内では局地的に降り方が強まりました。長野県の白馬村では午前10時に積雪が100cmを超えました。1月までに1mを超える雪が積もるのは10シーズンぶりです。あす16日にかけて北陸から北日本の多い所で50cm以上の雪が降ると予想され各地で積雪が増加する見込みです。なだれや屋根からの落雪、停電などに注意してください。また、寒気が流れ