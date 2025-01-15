台湾内政部がSNSに投稿した画像に野党が反発し、物議を醸している。台湾メディアの台湾好新聞が14日付で伝えた。記事によると、台湾で寒気が襲来し寒さが増す中、行政院内政部は10日にフェイスブックの公式アカウントに日本のアニメ「進撃の巨人」のパロディーとして制作した「冷気団巨人」の画像を投稿した。冷気団（寒波）を巨人に見立て、人々に防寒対策を呼び掛ける内容だ。非常にユーモラスな画像だが、国民党の立法委員であ