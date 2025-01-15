井の頭自然文化園（東京都武蔵野市）は8日、飼育していた国内最高齢（18歳）のツシマヤマネコのメス「もも」が死んだと発表した。同園では毎年秋に「ヤマネコ祭り」を開いており、ももは人気者だった。野生のツシマヤマネコの寿命は6〜9歳といい、かなりの長寿だったという。ツシマヤマネコは、日本では長崎県対馬だけに生息するネコ科動物。1960年代には250〜300頭が生息していたとみられているが、交通事故や餌の減少などで