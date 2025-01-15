CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて2024年12月20日より膵臓機能を改善することを目的としてコースを新設。 整体 内臓ケア「膵機能改善コース」  CARE GROUPは、大阪府堺東、豊中にある整体内臓ケアにおいて2024年12月20日より膵臓機能を改善することを目的としてコースを新設しました。膵臓機能は(1)消化液の分泌(2)インスリンなどのホルモンの分泌を促し、消化や血糖値を調整するとても重