「バス無料デー」として、15日は大分県内の路線バスが無料で利用できる取り組みが実施されています。 JR大分駅前 ◆TOS刀祢優月アナウンサー「いま利用客の方が乗車券を取ることなく乗車しています」 この取り組みは減少する路線バスの利用客数を増やそうと県が路線バスを運行する9社を対象に12月から行っていて、今回で2回目です。 JR大分駅前 JR大分駅前のバス乗り場には15日、