男女3人組ユーチューバー、ばんばんざいの元メンバーで、第1子妊娠中の「るな」こと森元流那（22）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。自身の発言を謝罪した。るなは昨年12月1日以来、約1カ月半ぶりに動画をアップ。概要欄で新年のあいさつとともに、「まずは何より、去年は沢山ご心配をおかけしました。年末の出来事に関して私の言葉足らずな所により伝えたいことがうまく伝えられず本当に反省をしています」と自身の発言に