ファイントゥデイは1月29日、スキンケアブランドのSENKAから「プレミアムライン」を、東京・大阪の＠cosme STOREおよび＠cosme SHOPPINGにて先行発売します。■毎日のクレンジング・洗顔をワンランクアップSENKAは、3年連続クリーム洗顔No.1（※1）のスキンケアブランド。そんな同ブランドから「プレミアムライン」として、肌状態で左右されやすい翌日の化粧ノリを整えるメイク落とし「ビューティークリアオイル」、そして、毛穴汚