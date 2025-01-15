【「カタリカ ―語り禍―」1巻】 1月17日 発売 価格：858円 竹書房は、WEBコミックサイト「ガンマ」で連載中のマンガ「カタリカ ―語り禍―」の1巻を1月17日に発売する。価格は858円。 本作は、“不思議”に魅入られた少女たちが織り成す、都市伝説＆サバイバルホラーを題材とした青春友情ストーリー。作画をcura