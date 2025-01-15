国際バスケットボール連盟（FIBA）は1月14日、今年7月に中国・深圳で開催される『FIBA女子アジアカップ2025』ディビジョンAの大会日程とグループ分けを発表した。 最高位のチームが参戦するディビジョンAには8チームが出場し、2組に分かれて総当たり方式のグループフェーズを実施。各組1位が準決勝に進み、各2位と3位が準決勝進出決定戦、各4位が7－8位決定戦へと進むレギ