『仮面ライダーW』（2009年）仮面ライダーアクセル／照井竜などを演じた俳優の木ノ本嶺浩（35）が15日、自身のXを更新し、昨年第1子が誕生したことを報告した。【画像】「父親として気持ち新たに」第1子の誕生を報告した木ノ本嶺浩木ノ本は「ご報告です。応援してくださる皆様、ご関係者の皆様へ」とコメントし、文書を投稿。「私事ではございますが、昨年末に新しい家族を授かりました」と報告した。続けて「家族も増え父親