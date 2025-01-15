有田焼の作家、十五代 酒井田柿右衛門さんの新作展が岡山市北区の百貨店で始まりました。 【写真を見る】十五代酒井田柿右衛門展有田焼の壺・花瓶・皿など約60点の新作天満屋百貨店開業100周年記念で【岡山】 鮮やかな苺が描かれた大きな壺に、どんぐりを題材にした花器など、さまざまな作品が並びます。 岡山市北区の天満屋岡山店で始まった、十五代酒井田柿右衛門展。 十五代の襲名10周年と、天満屋が百貨店として営業を