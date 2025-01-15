お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（53）が14日深夜放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。自身の更年期障害について明かした。この日は女性ホルモンとの付き合い方をテーマに、大久保のほか、医師でタレントの友利新、元「アンジュルム」で歌手の和田彩花、タレントのファーストサマーウイカ、女優の早見あかりらがトークを展開した。ウイカらがPMS（月経前症候群）や生理について悩