こんにちは！4児の母で漫画家兼公認会計士のAyumiです。市販のスイーツもいいけれど、お安くおいしく手作りできたらいいな～。そんな気持ちでスイーツレシピを求めて、インスタをパトロールしていたとき、「ふるえるプリン」に出会いました！温めた牛乳に材料混ぜて冷やすだけ、というお手軽さ。楽チンなのに、子どもたちの反応はピカイチ…。そんな神レシピに出会ったお話です♪ 【前代未聞】か、簡単