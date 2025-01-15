動画配信サービス「DMM TV」で本日（15日）より独占配信開始となるコントサスペンス企画『S区の奇妙な人々』のドラマパートに、俳優の剛力彩芽、白洲迅、守屋茜が出演していることが明らかになった。あわせて第2弾キービジュアルと剛力、白洲、守屋＆脚本・上田誠のコメントも紹介する。【動画】新作コント映像も盛りだくさん『S区の奇妙な人々』特報映像同番組は、ジャルジャル、シソンヌ、男性ブランコ、空気階段ら、独特の