韓国の捜査当局は先ほど、尹錫悦大統領を内乱の疑いで拘束した。現職大統領の身柄拘束は史上初めてです。ソウルの公邸前から柳谷圭亮記者に伝えてもらう。15日午前10時半過ぎ、大統領を乗せたとみられる車列は、この先の門から出ていった。一方、公邸周辺では、大統領が去った今もなお尹氏の支持者による抗議の声が響いている。尹大統領に対し、内乱の疑いで拘束令状を取った警察や高官犯罪捜査庁などの合同捜査本部は、15日朝、令