東京都知事選挙で躍進した石丸伸二氏が次の都議選に向け、新党設立の記者会見を開きました。石丸伸二氏：新たな地域政党の名前、それは「再生の道」です。石丸氏はさきほど、6月の東京都議会議員選挙に向け地域政党を作ると表明し、新党の名前は「再生の道」と明らかにしました。党議拘束は作らず1人1人が、是々非々で議員活動をしていくということです。候補者は、全選挙区にたてるとし、候補者の条件としては、都民であること、2