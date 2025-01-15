京都市は、2026年3月から宿泊税の上限を引き上げる改正案を発表し、税収は文化財の修繕や“オーバーツーリズム”対策に活用される予定だ。宿泊税の使途の透明性と観光業者・市民間の対話が、持続可能な観光のカギになると専門家は指摘している。宿泊税引き上げに市民からは期待の声も京都市が、宿泊税を引き上げる方針を発表した。「宿泊料金事前にご精算いただいてますので、宿泊税200円のご精算のみチェックアウトの