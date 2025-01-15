日経平均株価は一時300円以上値上がりです。15日の東京株式市場は、14日まで大幅に下落した反動や前日のアメリカ市場で主な指数が上昇した流れから買い注文が先行しましたが、買い一巡後は、売り注文に押され値下がりに転じる場面もありました。15日の東京株式市場の日経平均株価午前の終値は、14日に比べ、154円31銭高い、3万8628円61銭、TOPIX（東証株価指数）は、2700.64でした。