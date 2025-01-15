【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「マツケンサンバ II」のYouTubeにおける外国語コメントも急増！ 人気オンラインゲーム「フォートナイト（Fortnite）」において開催された、松平健とのコラボイベント『マツケンサンバ II Rise Up the World』の累計来場者数が130万回を超え、関連するSNSコンテンツの総再生回数が2,500万PVを突破したことがわかった。 本企画は「マツケンサンバ II」の20周年を記念して