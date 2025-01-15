■NCTテヨン「名前がかっこいいなと思って」バズカットに挑戦したものの… 【写真】衝撃!?のテヨンのバズカット姿（4枚目） NCTのTAEYONG（テヨン）が、Instagramを更新。髪を短くカットする過程を公開し、話題を集めている。 2024年4月より、兵役の義務を果たすために海軍に入隊中のテヨン。写真1枚目では、ケープを被った散髪中の姿で登場した。そして4枚目では側頭部を剃り上げた、斬新なバズカットのヘアスタイルをお