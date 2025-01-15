【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■乃木坂46五百城茉央が着用しているノースリーブ水玉ワンピは、写真集未掲載衣装！ 乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（1月21日発売）より、封入特典ポストカード絵柄第2弾が解禁された。 今回公開されたのは、封入特典ポストカード全6種のうちの第2弾。1月21日配信の購入者特典でもある、ポルトガルで作ったオリジナル香水の香り付きカӦ