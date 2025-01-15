【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■離婚伝説メンバーが楽曲秘話や撮影当時について語るYouTube Live生配信にも注目！ 離婚伝説が、新曲「しばらく」を1月15日にリリース。同日21時より、MVをYouTubeにてプレミア公開することが決定した。 2024年末に出演した『FM802 RADIO CRAZY』『COUNTDOWN JAPAN 24/25』にてサプライズで披露され、SNSなどでも配信を待ち望まれていた今作。 MVは、石崎ひゅーいやT