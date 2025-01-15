公式放送局『MLBネットワーク』は14日（日本時間15日）、毎年恒例のポジション別トップ10選手を公開。計10回にわたって行われる発表の第4回は先発投手部門で、34歳のベテラン右腕ザック・ウィーラー投手（フィリーズ）がトップに選出された。 ■ベテラン右腕が昨季の6位からトップに これは「The Shredder（シュレッダー）」と呼ばれるMLBネットワーク独自の分析システムで、統計デー