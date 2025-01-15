15日未明、日向灘を震源とする地震があり、霧島市や鹿屋市などで震度3を観測しました。この地震による被害の報告は入っていません。15日午前2時12分ごろ日向灘を震源とする地震がありました。震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されています。宮崎市で最大震度4、県内では霧島市、姶良市、鹿屋市、曽於市、大崎町、肝付町で震度3を観測しました。この地震による津波はなく、被害の情報もあ