15日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝157円92銭前後と、前日午後5時時点に比べ43銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円61銭前後と1円12銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース