バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都）は、「プチラマ」シリーズから、スタチューフィギュア「プチラマEX ゴジラ−1.0 ゼロからマイナス1」を2025年1月下旬に発売する。全高約85ミリで映画3シーンを再現「プチラマEX」は、キャラクターに焦点を当て、その個性を全体に散りばめ、正面からは見えない背面にもこだわった全高約75〜110ミリのシリーズ。今回は初の映画「ゴジラ−1.0」のシーンを