政府によるガソリン補助金が16日から、一段と縮小されます。これにより、レギュラーガソリンは来週以降、185円程度まで上昇するとみられています。政府は、ガソリン価格を抑えるための補助金を段階的に縮小していて、去年12月に続き、16日からさらに5円程度縮小します。これにより、現在、1リットルあたり180円程度となっているレギュラーガソリンの全国平均価格は、来週以降、185円程度まで上昇すると予想されています。これは、2