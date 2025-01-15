宮城県塩釜市の魚市場でマグロやカツオなどを扱う卸売業者「みなと塩釜魚市場」が約10年間にわたり、水揚げした漁船側に架空会社名義で現金を手渡しするなどの不適切な取引をしていた。県は10日、魚市場を開設する市に対し、卸売市場法に基づく措置命令を出し、再発防止を求めた。みなと塩釜魚市場は、漁船側が水揚げした魚の競りをしている民間業者。県によると、同社は2012年9月〜23年3月、複数の架空会社名義宛ての伝票を作