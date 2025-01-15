チャンピオン・エンブレム付きのレプリカユニ販売は球団史上初めて巨人の2025年版のユニホームとキャップの先行発売が14日からスタートした。昨季のリーグ優勝を称え、右袖に「チャンピオン・エンブレム」が付けられた“新仕様”。ファンは早くも「買いました！」「即ポチ」と購入報告が殺到している。「2024 CHAMPIONS」と入ったチャンピオン・エンブレムは、ユニホームのカラーに合わせ、ホームとビジターで異なるデザインが採