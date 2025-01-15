飲料や菓子、加工品など、大分県内で製造された食品を全国から訪れたバイヤーにPRする展示商談会が別府市で開かれています。 【写真を見る】県産品の魅力を全国のバイヤーにPR展示商談会開催食品加工メーカー100社出展大分 この県産品展示商談会は、首都圏や大都市に向けて県産品の販路拡大を目的に県が毎年開催しています。 今年は県内の食品加工メーカー100社が出展し、県内の食材