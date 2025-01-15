俳優の上川隆也と内田理央が15日、フジテレビ系「めざまし8」（月〜金曜午前8時）に出演。この日スタートする同局のドラマ「問題物件」（水曜午後10時）をPRした。上川は抜群の記憶力と天才的な推理力を持つ探偵、内田は不動産会社勤務の物件マニア。2人で不動産物件で起こる事件の謎を解いていくミステリーだ。上川はフジの連続ドラマ初主演となる。「大変面白いお話でしたので、興味深く原作も読ませていただきましたし、やりた