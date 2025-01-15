紀文食品と紀文西日本は、3月1日店着分より惣菜商品（玉子加工品、中華まんじゅう、他）を約5〜15％価格改定する。鶏卵や畜肉、小麦粉などの原材料価格の上昇や包装資材費、物流費、エネルギー費、人件費などの価格が上昇していることが理由。